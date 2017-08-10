Parktaki kurbağalar toplatıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Atatürk Parkındaki kurbağalar toplatılarak doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Belediye ekipleri vatandaşların şikayetlerini değerlendirerek parktan toplatılan kurbağaları doğal yaşam alanlarına bıraktı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Atatürk Parkında bulunan kurbağalar toplandı. Ekolojik dengede kurbağaların önemini bilen ekipler, sayıları her geçen gün artan kurbağaları usulüne uygun olarak toplayıp Batman Çayı kenarına bıraktı.
(MŞY-MP-Y)
10.08.2017 11:19:51 TSI
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