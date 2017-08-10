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Batman'da dilenci operasyonu devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinin dilencilikle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyon devam ediyor.

Turgut Özal Bulvarı, Valilik Kavşağı, Barış Bulvarının yanı sıra trafik yoğunluğunun bulunduğu noktalarda trafik ışıklarında duran araçların camlarını silen, mendil satan çocuklar için devriye gezen ekipler, 2 Suriye uyruklu şahısın dilencilik yaptığını tespit etti. Şahısların üzerinde yapılan kontrollerde 8,25 TL'ye tutanakla el konulurken, 1 şahsa da kabahatler kanunu gereğince 109 TL ceza uygulandı. Kentte dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği açıklandı.

(MŞY-MP-Y)



10.08.2017 11:21:00 TSI

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