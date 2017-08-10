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Siz yeter ki gülmek isteyin

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:24
Siz yeter ki gülmek isteyin
Siz yeter ki gülmek isteyin

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Işıl ışıl bir gülümsemenin hiç şüphesiz herkesin hoşuna gittiğini belirten Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, güzel gülüşün önemi ve gülümseme tasarımı ile ilgili bilgiler verdi.
Diş ve diş etlerindekinin şekil ve renk bozukluklarının bireylerde psikolojik rahatsızlıklara varan etkilere neden olabildiğini anlatan Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, "Gelişen teknoloji sayesinde estetik ve restoratif maddelerin yardımıyla şekil, renk ve pozisyon bozuklukları kolayca düzeltilebilmektedir. Tam da bu noktada gülümseme tasarımı, estetik diş hekimliği açısından önemli bir uygulama haline gelmiştir. Sanatın hekimlikle birleşerek kişiye özel, kişi için en ideal gülümseme şeklinin yeniden tasarlanması ve uygulanmasına gülümseme tasarımı diyoruz. Gerek özgüven bakımından, gerek toplumsal ilişkilerde, göze hoş görünen bir gülüşe sahip olmak bireylerde daima olumlu etki oluşturacaktır" diye konuştu.
Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, günümüz teknolojisi ile istenilen gülümsemeyi tasarlayarak sağlıklı, estetik ve doğal sonuçlar elde etmenin mümkün olabildiğini ifade ederek, "Elbette, birey için en ideal gülümseme tasarımı hazırlanırken bazı faktörler değerlendirilmekte, yapılan ölçümlerin ardından tasarım ve uygulama aşamasına geçilmektedir. Bu faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: Yaş, Cinsiyet, Dudaklar, Diş Etleri, Dişlerin Rengi ve Biçimi. Yaş faktöründe, geçen yılların etkisiyle dişlerde, diş renginde, yüz yapısında, dudak ve çene bölgesindeki değişimler esas alınmaktadır. Cinsiyet ise, dişin şeklini belirleyen faktördür. Dişlerin kenarlarındaki ovallik ya da keskinlik, dişlerin boyu gibi detaylar bireyin cinsiyetine göre şekillendirilmektedir. Dudak faktöründe ise, dudakların şekli esas alınmaktadır. Yüzünüze en uygun gülüşü tasarlarken, dudakların biçimi ve dişlerinizin görünecek kısmını belirlemek önemlidir. Diş etleri, diş sağlığından ayrı olarak düşünmemizin mümkün olmadığı önemli bir faktör. Gülüş tasarımı yapılırken sağlıklı ve estetik bir görünüm hedeflendiği için, diş etlerinin durumu da göz önünde bulundurulmaktadır" açıklamalarında bulundu.
Dişlerin renginin ve biçiminin de, hem estetik ve doğal bir görünüm elde etmek için hem de sağlıklı bir gülümseme oluşturabilmek için önem taşıyan bir faktör olduğunu belirten Dt. İlker Arslan, "Yüzünüze en uygun gülümsemeyi tasarlarken, dişlerin rengi, uzunluğu, şekli tamamen size özel olarak hazırlanmaktadır" dedi.
(ERZ-ÖB-Y)

10.08.2017 11:26:15 TSI
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