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Kepez'e yatırımlar



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, 8 yılda 600 kilometre yeni yol, bin 400 kilometre asfalt çalışması yaptı.

Kepez Belediyesi, yapımına destek verdiği Varsak Küçük Sanayi Sitesi'ne, bulvar büyüklüğünde bağlantı yolu açtı. Altıayak Mahallesi'nde, 32 milyon 711 bin TL bütçe ile yapılan ve 93 işyerinin bulunduğu Varsak Küçük Sanayi Sitesi, 60 metre genişliğindeki yeni bir yolla şehir merkezine bağlandı. Fen İşleri Müdürlüğü, Şahinbey Caddesi'nden sanayi sitesine ulaşımı sağlayan Hz. Ebubekir ve Ayanoğlu caddelerinde yol genişletme çalışması gerçekleştirdi. Hz. Ebubekir Caddesi'nin genişliği 5 metreden 25 metreye, Ayanoğlu Caddesi'nin genişliği ise 7 metreden 60 metreye çıkarıldı. Yol yapım çalışmasının tamamlanmasından sonra ise 3 bin 080 metre uzunluğundaki cadde sathi asfaltla kaplandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, her iki caddede yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Tütüncü, yeni açtıkları ve asfaltını yaptıkları Ayanoğlu Caddesi'nin, Varsak Küçük Sanayi Sitesi için önemli bir ulaşım aksı olduğunu söyledi.



600 kilometre yol, bin 400 kilometre asfalt

8 yılda belediyecilik çalışmalarında rekorlara imza attıklarını belirten Tütüncü, "Temel belediyecilik hizmetlerinde en çok üzerinde durduğumuz konu, yeni yollar açmak ve yolların konforunu ve kalitesini artırmak oldu. Kepez'in dört bir tarafına yeni yollar açarak medeniyeti, çağdaşlığı her tarafa ulaştırdık. Yol, demek medeniyet, demekti. Bu anlayışla çalıştık. 8 yılda 600 kilometre yeni yol açmak, bin 400 kilometre asfalt yapmak kolay işler değil. Daha önce Kepez'de, belediyecilikte böyle bir rekor ortaya konmamıştı. Bundan sonra kırılması oldukça güç bir rekora imza attık. İnşallah daha iyilerini ve güzellerini yapacağız."

Ayanoğlu Caddesi'ndeki inceleme gezisine Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü bürokratları da eşlik etti.

(SÇ-SÇ-Y)



10.08.2017 11:37:00 TSI

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