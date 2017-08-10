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Atık bidonlardan sokak hayvanları için kulübe



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi, sokak hayvanları için atık bidonlardan kulübe yaptı.

İpekyolu Belediyesi, gerek çevrenin gerekse sokak hayvanlarının korunması amacıyla bir proje başlattı. Kullanıma uygun olmayan ve atık haline gelmiş bidonları köpek kulübeleri haline getirilerek mahallelere yerleştirilmeye başlayan belediye ekipleri, geri dönüşüm ve çevre bilinci kapsamında tamamen kendi imalatı olan bidonlarla sahipsiz hayvanların barınma ihtiyacına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tüm kurulumların tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince toplanacak bayat ekmek ve atık yemekler ise bu kulübelere bırakılacak.

(MSA-Y)



10.08.2017 11:37:25 TSI

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