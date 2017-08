YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş AOSB'de

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek, bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş'ın AOSB gezisi, Bossa Tic. ve San. İşletmeleri A.Ş. ile başladı. Vali Demirtaş'ı burada, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Hikmet Aslan, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, Bölge Müdürü Mustafa Keskin ve Bossa'nın yeni sahipleri İsrafil Uçurum ve Yusuf Uçurum ile şirket yöneticileri karşıladı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve kardeşi Yusuf Uçurum'a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Vali Demirtaş, fabrikanın üretim ve istihdam kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Vali Mahmut Demirtaş ve beraberindekiler, daha sonra sırasıyla Bakırlar İplik, Ako Mermer ve Tekinsan Makine firmalarını ziyaret ederek, firma sahipleri Mahmut Bakır, Yusuf Kara ve Ömer Tekin ile görüştü. Firmaların ürettikleri ürünler ve üretim aşamaları hakkında bilgi alan Demirtaş, çalışanlarla da sohbet etti. İstihdamın önemine dikkati çeken Vali Demirtaş, kurulan her yeni tesisin işsizlere iş ve ekmek kapısı olduğuna vurgu yaptı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, OSB'deki son fabrika ziyaretini, yönetim kurulu başkanlığını AOSB Başkanı Bekir Sütcü'nün yaptığı Abdioğulları Plastik Sanayi A.Ş'ye gerçekleştirdi. Burada yeni tesisin temel atma törenine katılan Vali Demirtaş, Başkan Sütcü'ye "hayırlı uğurlu olsun" dileklerini iletti.



Başkan Sütcü'den Vali Demirtaş'a brifing

Vali Demirtaş, fabrika ziyaretlerinin ardından, AOSB Yönetim Kurulu ile başkanlık binasında bir araya geldi. Demirtaş'a brifing veren Sütcü, yatırımcıların AOSB'ye olan ilgisinin her geçen gün arttığını ve Temmuz ayında rekor sayılabilecek bir büyüme gerçekleştiğini bildirdi.



AOSB'ye yatırımcı akını

Sütcü, özellikle son üç ayda arsa tahsisiyle ilgili gelen sanayicilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu, arsaların metrekaresinin 150 TL'den satışa sunulduğunu dile getirerek, "Bu taleplerle birlikte 100 hektarlık ilave alanın yarısı yatırımcılara tahsis edildi. Geriye kalan kısmı da iki tane büyük grup istiyor. Bunlardan birisi Türk-yabancı ortaklığı. Görüşmeler devam ediyor. İlave alanın diğer yarısı da tahsis edilirse elimizde boş arsa kalmayacak, yüzde 100 doluluğa ulaşacağız" dedi.



30 yıl su problemi yaşanmayacak

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye'nin en avantajlı bölgeleri arasında ilk sıralarda yer alan AOSB'nin, sanayicilere daha iyi hizmet sunabilmek adına yatırımlarına devam ettiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 yıl önce planladığımız, 36 milyon TL'ye ihale edilen yeni kullanma suyu tesisimiz bu ay içerisinde devreye girdi. Tesisten su almaya başladık. Bu tesisle kapasitemiz 3 katına çıktı. Daha önce günlük 75 bin m3 su üretiyorduk, şimdi günlük 225 bin m3 su üreteceğiz. Bu tesisle inşallah AOSB 30 yıl su problemi yaşamayacak."



Enerji tüketiminde artış

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Temmuz ayı tüketim verilerindeki rekor artışa da dikkat çekerek, elektrik tüketiminde bir önceki aya göre yüzde 13, 2016 yılının Temmuz ayına göre ise yüzde 22 artış olduğunu belirtti. AOSB bünyesindeki firmaların elektrik tüketiminin Temmuz ayında 114 milyon 485 bin 212 kWh'ye ulaştığını ifade eden Sütcü, "Çok büyük bir rakam. Bu rakam bize, tüketimimizin son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor" diye konuştu.



Doğalgazda yılın en yüksek seviyesi

Bekir Sütcü, doğalgaz tüketiminde de bu yılın en yüksek seviyesinin yakalandığına işaret ederek, "Doğalgaz tüketiminde hem bir önceki aya hem de geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yaşanan artış yüzde 9 olarak gerçekleşmiştir. Bölgemiz, bir ayda toplam 13 milyon 101 bin 336 sm3 doğalgaz tüketmiştir" ifadelerini kullandı.



Su tüketiminde yüzde 26 artış

Bir diğer önemli gösterge olan su tüketiminde ise yine elektrikte olduğu gibi son 3 yılın en yüksek artışının yaşandığını vurgulayan Sütcü, şöyle devam etti:

"Su tüketiminde bir önceki aya göre yüzde 21, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre yüzde 26 artış yaşandı. Temmuz ayında tüketilen su miktarı, 1 milyon 879 bin 707 m3 olarak gerçekleşti."

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Temmuz ayının rekorlar ayı olduğunu belirterek, "Enerji tüketim verileri üretimle doğru orantılı olduğundan, üretimin de aynı seviyede arttığını bizlere gösteriyor" diye konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da başarılı çalışmalarından dolayı AOSB yönetimini tebrik ederek, üreten, istihdam sağlayan, ülke ekonomisine değer kazandıran sanayicilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

