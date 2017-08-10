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Akdeniz Belediyesi araçlarını kendi imkanlarıyla onarıyor

- Bu sayede belediye geçen yılık ilk 7 ayına göre 479 bin 419 lira tasarruf sağladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu araçların tamir ve bakımlarını kendi tamirhanelerinde gerçekleştiriyor. Belediyeye ait araçların bakımının yapıldığı atölyede 7 ayda 479 bin 419 lira tasarruf sağlandı.

Akdeniz Belediyesi araç ve teçhizat tamir bakım ve onarım işleri teknik işler binasında bulunan marangozhane, kaynak atölyesi ve araç tamirhanesinde yapılıyor. Ulaşım araçları dışında iş makinelerinin, araç ve gereçlerin, tamir işlemlerinin daha kapsamlı yapılabilmesi için araç lifti ve onarımı destekleyici teçhizatlar alınarak makine parkı zenginleştirildi. Ayrıca makine parkında atıl durumda bulunan araçlar da bakımı yapılarak hizmete sunulurken, ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar da hurdaya ayrıldı. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ve Makine İkmal Müdürlüğü teçhizat giderleri, 2016 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar 1 milyon 114 bin 256 lira iken, 2017 yılı Ocak ayından Ağustos ayına kadar 634 bin 837 lira olduğu belirlendi.Tamirhane sayesinde hem araçların verimli çalıştığını hem de ciddi oranda tasarrufun gerçekleştirildiğini dile getiren Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Kendi araçlarımızı kendi imkanlarımızla onararak, belediye giderlerinde önemli bir israfın önüne geçiyoruz. Tasarrufla elde ettiğimiz kaynaklar da vatandaşlarımıza daha fazla hizmet olarak geri dönüyor" dedi.

Belediyede, tasarrufun yönetim anlayışı içerisinde öncelik taşıdığını ifade eden Pamuk, "Belediyemizde tasarrufu, hizmete daha çok kaynak oluşturmanın ilk adımı olarak görüyoruz.Tespit ettiğimiz gereksiz harcamaları önledik. Çünkü israf haramdır ve harcanan vatandaşımızın parasıdır.Her kuruşu kıymetlidir. Bu anlayışın tüm birimlerimize hakim olmasını sağlamaya çalışıyoruz.. Bunun için gereksiz harcamalara, ihtiyaç olmayan harcamalara kesinlikle müsaade etmiyoruz. Yine kendi araçlarımızı kendi imkanlarımızla tamir de bu anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz tasarrufun bir parçası. Tasarruftan elde ettiğimiz bu maddi kaynaklarla da vatandaşlarımıza daha fazla hizmet imkanı sağlıyoruz" diye konuştu.

(KRY-Y)



10.08.2017 11:38:19 TSI

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