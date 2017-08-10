YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıcaoğlu: "Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz"

Sarıcaoğlu: "Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz"



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kavak Belediyesi tarafından kilitli parke taşı ve bordür çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şu an Bahçelievler Mahallesi Erbaa Sokak'ta çalıştığını belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavak'taki tüm cadde ve sokakları ilmek ilmek işliyoruz. Amacımız tüm cadde ve sokaklarımızın tamamını eksiksiz bir şekilde yapabilmek" dedi.

Sarıcaoğlu şöyle devam etti: "Göreve geldiğimiz günden bu yana hedefimiz daima Kavak'ı çok iyi noktalara getirebilmek. Vatandaşlarımızın ayaklarının çamura değmemesi için tüm ekibimizle mesai şartı aramaksızın çalışıyoruz. Halka hizmet Hakka hizmet mantığı ile çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Alt yapı eksiği olan cadde ve sokaklarımızın üst yapısına kesinlikle yapmıyoruz. Kavak çok kısa sürede çok büyük işlere imza attı. Göreve geldiğimiz günden bu yana 150 bin metrekarelik bir kilitli parke taşı çalışmamız oldu. Hedefimize henüz ulaşamadık bu sayıyı çok daha yukarılara çekebilmek için 7/24 çalışmalarımız devam ediyor."

Temizlik konusunda büyük hassasiyet içerisinde olduklarını vurgulayan Başkan Sarıcaoğlu, "Temiz bir Kavak için özel olarak kurmuş olduğumuz ekip vardiya sistemine göre çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Önceliğimiz her zaman temiz bir Kavak oldu. Gerek araç ve gereç konusu gerek ekipman açısından kadromuzu güçlendirdik. Vatandaşımızın memnuniyeti için Belediye olarak ne yapılması gerekiyorsa biz onu yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)



10.08.2017 11:41:04 TSI

NNNN

