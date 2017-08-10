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Önce meslek edinecekler, sonra işe yerleşecekler

- Kayseri Emniyeti gençlerin umudu oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 19 genç için 'Düz Dikiş Makineciliği Kursu' açıldı. Kursu başarılı ile bitiren gençler, Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarda işe yerleştirilecek.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı mahallelerinde oturan 19 genç için Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Düz Dikiş Makineciliği Kursu açıldı.

Kurs hakkında bilgiler veren Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer, "ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi olarak 19 kursiyerimize sosyal ve eğitim desteği vererek topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımıza her türlü desteği vermek için hazırız. Bundan sonraki süreçte de Emniyet Müdürlüğümüzden bize gelecek olan bu tür isteklere hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Eroğlu ise, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ÇOGEP Projesi kapsamında meslek edindirme faaliyetlerimiz çerçevesinde değişik mahallelerden 19 tane gencimize düz dikiş makineciliği kursu düzenliyoruz. Amacımız, işsiz gençlerimizi Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR aracılığı ile meslek sahibi yaparak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı firmalara yerleştirmektir" diye konuştu.

Açılan kurstan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden kursiyer Cihan Osman Akgöz da, "Bizlerle yakından ilgilenen polis ağabeylerimiz, ablalarımız ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdikleri için çok mutluyuz" dedi.

(AG-SK)



10.08.2017 11:42:18 TSI

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