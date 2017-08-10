ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Önce meslek edinecekler, sonra işe yerleşecekler

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:40
Önce meslek edinecekler, sonra işe yerleşecekler
Önce meslek edinecekler, sonra işe yerleşecekler
- Kayseri Emniyeti gençlerin umudu oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 19 genç için 'Düz Dikiş Makineciliği Kursu' açıldı. Kursu başarılı ile bitiren gençler, Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarda işe yerleştirilecek.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ÇOGEP kapsamındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kentin farklı mahallelerinde oturan 19 genç için Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Düz Dikiş Makineciliği Kursu açıldı.
Kurs hakkında bilgiler veren Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bozyer, "ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR ve Kocasinan Halk Eğitim Merkezi olarak 19 kursiyerimize sosyal ve eğitim desteği vererek topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımıza her türlü desteği vermek için hazırız. Bundan sonraki süreçte de Emniyet Müdürlüğümüzden bize gelecek olan bu tür isteklere hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut Eroğlu ise, "Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ÇOGEP Projesi kapsamında meslek edindirme faaliyetlerimiz çerçevesinde değişik mahallelerden 19 tane gencimize düz dikiş makineciliği kursu düzenliyoruz. Amacımız, işsiz gençlerimizi Kocasinan Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR aracılığı ile meslek sahibi yaparak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bazı firmalara yerleştirmektir" diye konuştu.
Açılan kurstan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden kursiyer Cihan Osman Akgöz da, "Bizlerle yakından ilgilenen polis ağabeylerimiz, ablalarımız ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdikleri için çok mutluyuz" dedi.
(AG-SK)

10.08.2017 11:42:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇELİK:
Melikgazi Belediyespor 2. lig 4. grupta mücadele edecek
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESPOR 2. LİG 4. GRUPTA MÜCADELE EDECEK
Kocasinan Belediyesi 'Sosyal Market' projesiyle muhtaçları yalnız bırakmıyor
YEREL

KOCASİNAN BELEDİYESİ 'SOSYAL MARKET' PROJESİYLE MUHTAÇLARI YALNIZ BIRAKMIYOR
Kayseri OSB Teknik Koleji eğitim faaliyetlerine başladı
YEREL

KAYSERİ OSB TEKNİK KOLEJİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE BAŞLADI
Gesi Fatih Mahallesi Emniyet binasına kavuşuyor
YEREL

GESİ FATİH MAHALLESİ EMNİYET BİNASINA KAVUŞUYOR
Kayserispor'da Galatasaray maçına hazırlanıyor
YEREL

KAYSERİSPOR'DA GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANIYOR
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci:
YEREL

KAYSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ:
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Vali Kamçı'dan Kocasinan ve Melikgazi İlçe Nüfus Müdürlüklerine ziyaret
YEREL

VALİ KAMÇI'DAN KOCASİNAN VE MELİKGAZİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE ZİYARET
Başkan Cabbar ve Ak Parti İlçe Teşkilatı Kaymakam Duru'yu ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN CABBAR VE AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI KAYMAKAM DURU'YU ZİYARET ETTİ
Mezar Taşçıları esnafına özel site
YEREL

MEZAR TAŞÇILARI ESNAFINA ÖZEL SİTE
Eğitim Bir-Sen'den Akkışla Kaymakamına nezaket ziyareti
YEREL

EĞİTİM BİR-SEN'DEN AKKIŞLA KAYMAKAMINA NEZAKET ZİYARETİ
Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor ve değişiyor
YEREL

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ YENİLENİYOR VE DEĞİŞİYOR
Başkan Palancıoğlu kırsal mahallelerde inceleme yaptı
YEREL

BAŞKAN PALANCIOĞLU KIRSAL MAHALLELERDE İNCELEME YAPTI
Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor
YEREL

YUNUS EMRE İLE MEVLANA CADDESİ YENİLENİYOR
Bilyoner.com KBL'de 2017-2018 fikstürü belli oldu
YEREL

BİLYONER.COM KBL'DE 2017-2018 FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU
Yunus Emre Mahallesindeki yıkım töreni güle oynaya geçti
YEREL

YUNUS EMRE MAHALLESİNDEKİ YIKIM TÖRENİ GÜLE OYNAYA GEÇTİ
Vali Kamçı: &quot;Kayserispor, takımı ve taraftarıyla en centilmen takım olmalı&quot;
YEREL

VALİ KAMÇI: "KAYSERİSPOR, TAKIMI VE TARAFTARIYLA EN CENTİLMEN TAKIM OLMALI"
Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekerya Kaya:
YEREL

MEYVECİLER, SEBZECİLER VE PAZARCILAR ODASI BAŞKANI ZEKERYA KAYA:
Büyükşehir'den asfalt atağı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ASFALT ATAĞI
Develi İmam Hatip Lisesi mezunları buluştu
YEREL

DEVELİ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI BULUŞTU
Halep'e yardımlar devam ediyor
YEREL

HALEP'E YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
İl Müftülüğü vekaletle kurban organizasyonunu tanıttı
YEREL

İL MÜFTÜLÜĞÜ VEKALETLE KURBAN ORGANİZASYONUNU TANITTI
Başkan Çelik Sosyal Yaşam Merkezleri inşaatlarını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN ÇELİK SOSYAL YAŞAM MERKEZLERİ İNŞAATLARINI ZİYARET ETTİ