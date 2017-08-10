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Arifiye'de asfalt serim çalışmaları sürüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:41
Arifiye'de asfalt serim çalışmaları sürüyor
Arifiye'de asfalt serim çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışmaları devam ediyor. Dün başlayan asfalt dökme işlemi çalışmaların en kısa zamanda tamamlanacağı öğrenildi.
Arifiye Fatih Mahallesi'nde asfalt çalışması yürütülüyor. Asfalt çalışmaları kapsamında toplam bin ton asfalt döküleceği öğrenildi. Fatih Mahallesinde bulunan altgeçit çıkışından itibaren başlayan yol asfaltlama çalışmaları otoban köprüsünün bulunduğu alana kadar devam edecek. Ekipler yoğun mesai sarf ederken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi. Öte yandan ihtiyaç duyulan alanlara da asfaltlama çalışması yapılacağı ifade edildi.
(BCT-İÇ)

10.08.2017 11:42:57 TSI
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