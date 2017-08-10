Şile'de Körfez rüzgarı
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri, bu yıl 11.'si düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nden madalyalar ile döndü.
Yaklaşık 300 güreşçinin yer aldığı turnuvaya Güreş Koordinatörü Veysel Şirin öncülüğünde katılan güreşçilerimiz, kürsüye çıkarak madalya almaya hak kazanırken, mücadeleleri de büyük alkış topladı..
Körfez'in yetiştirdiği ve gelecek vaat eden güreşçiler arasında gösterilen İsmail Çırak, büyük orta boyunda rakipleri tek tek geçerek birinci olurken, Ahmet Özlü de tozkoparan boyunda üçüncü oldu. Madalyalarını alan güreşçilerimiz Belediye Başkanı İsmail Baran'a teşekkür ederek, "Verdiği destek bizler için büyük güç oluyor. Aldığımız madalyalar Başkanımıza ve Körfezli güreş severlere hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı.
(UK-İÇ)
10.08.2017 11:43:15 TSI
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