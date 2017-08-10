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Kocahasanlı'da kapalı pazar yeri hizmete girdi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:41
Kocahasanlı'da kapalı pazar yeri hizmete girdi
Kocahasanlı'da kapalı pazar yeri hizmete girdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, mahalleye dönüşen her beldeye kapalı pazar yeri sözü çerçevesinde Kocahasanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kapalı pazar yerini halkın hizmetine sundu.
Erdemli Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mahalleye dönüşen beldelerde yatırımlar devam ediyor. Her beldeye düğün salonu, kapalı pazar yeri, sosyal donatı alanları sözü veren Belediye Başkanı Tollu, bu çerçevede yapımı tamamlanan Kocahasanlı Mahallesi kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tollu, "Her mahallemize meydan, düğün salonu, kapalı pazar yeri taahhüdümüze dayanarak Kocahasanlı Mahallemize kapalı pazar yeri açtık. Kapalı pazar yerleri, esnafımızın bir gün faaliyetlerini icra ettikleri bir mekandan daha çok diğer zamanlarda da aktif durumdadır. İnsanlarımızın zor zamanlarında düğün yapabilecekleri, toplantılarını yapabilecekleri, mevlit okutabilecekleri bir yerdir" dedi.
Bu hizmetlerin vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları mutlu etmek için yapıldığını kaydeden Tollu, belediye olarak 'Nerede insan var orada Erdemli Belediyesi' ilkesi ışığında hizmetlerin süreceğini ifade etti.
(KYM-Y)

10.08.2017 11:43:20 TSI
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