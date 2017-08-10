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Yeniköy sahili, kent ile buluşmayı bekliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Başiskele ilçesi Yeniköy sahilinde 45 dönüm alan üzerindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı alanda ayrıca yürüyüş yolu, spor alanlarını yapılıyor. Çalışmaların tamamlandığımda Yeniköy sahili modern bir görüntüye kavuşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de yeni sahil düzenlemeleri ile birlikte vatandaşları sahil ile buluşturmaya devam ediyor. Hızla devam eden Yeniköy sahili düzenleme çalışmalarında ise hummalı çalışmalar sürüyor. Yeniköy Sahili düzenleme çalışmaları 45 dönüm alan üzerinde gerçekleşiyor. 18 dönümlük kısımda ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığı sahilde, geri kalan bölümde ise spor alanları, yürüyüş yolları ve dinlenme bölümleri bulunacak.

Sahil düzenleme çalışmalarında 5 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metre kare alanda yürüyüş yolu imalatı yapılıyor. Park alanında basketbol sahası, oyun gurubu ve spor aletleri yer alacak. Ayrıca parka, 8 adet altıgen kamelya,10 adet japon tipi kamelya ve çok sayıda bank bulunacak. Aydınlatma ve sulama sisteminin yapılacağı alanda vatandaşlar keyifli vakitler geçirme imkanı bulacak.

(UK-İÇ)



10.08.2017 11:45:12 TSI

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