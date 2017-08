YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aslanbey'e tam donanımlı kültür merkezi

Aslanbey'e tam donanımlı kültür merkezi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Aslanbey'de her türlü ihtiyacı karşılayacak bir kültür merkezi inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için Kocaeli'nin farklı bölgelerinde kültür merkezleri inşa ediyor. İçeresinde cemiyet organizasyonlarının yapılabildiği bu merkezler değişik konferanslarla halka hizmet ediyor. Farklı mimari yapılarıyla şekillendirilen Kültür Merkezleri KO-MEK kurslarıyla da eğitici faaliyetler gösteriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu merkezlerden birini de Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi'ne kazandırıyor. Büyük oranda tamamlanan yapıda konferans salonu çalışmaları sürüyor. Yapının içinde yer karo uygulamaları da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen kültür merkezi 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip. Yapı A, B, ve C olmak üzere üç blok şeklinde inşa ediliyor. Kültür merkezinde fuaye, sergi salonu, gelin odası, fitnes salonu, 5 sınıflık KO-MEK ve mescit yer alacak. Toplam yapı alanı 2 bin 650 metrekare olan kültür merkezi çevre düzenlemesi ile birlikte 15 araçlık otoparkı oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde süpürgeli saha betonu kullanılacak.

3 bin 190 metrekare arsa alanı üzerine kurulan kültür merkezinin A bloğu 431 metrekare olup, 260 kişilik çok amaçlı salon olarak tasarlandı. B blok bodrum katı 362 metrekare, zemin katı 522 metrekare, 1. Kat 522 metrekare çatı katı ise 146 metrekare olmak üzere toplam 1553 metrekare olacak. 668 metrekareden oluşan C blok ise 500 kişilik düğün salonu olarak tasarlandı.

(UK-İÇ)



10.08.2017 11:47:13 TSI

NNNN