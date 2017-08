YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Rahvan at merakını gençlere de aşılamak istiyor

Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde rahvan at sahibi gençlere bu sevgisini aşılamak istiyor.

Tavşanlı ilçesinde Osmanlı rahvan at sahibi Davut Bağsar, yaklaşık 1 yıldan bu yana spor amaçlı biniciliğini yaptığı bu tür atların çoğalmasını istiyor.

Birçok şehirde rahvan atlarla ilgili etkinliklere katıldığını belirten Davut Bağsar, "Farklı illerde rahvan at yarışlarına katıldım. Esas amacım bu atların tanıtımını yapmak ve genç nesillere sevdirmek. Yarışmalarda derece almak önemli değil ama her at sahibi gibi ben de ödül alan bir ata sahip olmak isterim. Atların bakımı oldukça meşakkatli ve özen göstermek gerekiyor. Moymullu Abdullah Bey bölgemizde tanınmış bir nalbant, onun da bilgilerinden faydalanıyorum. Ben isterdim ki Moymul merasında veya uygun bir yerlerde at koşuları yapılsın. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum. At sevgisini genç nesillere aktarılmasını istiyorum" dedi. (Tİ - EFE)



10.08.2017 11:47:44 TSI

