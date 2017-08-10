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Çatak'ta 'En güzel kilim' yarışması



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından açılan kurslarda dokunan kilimler arasında en güzelinin seçilmesi için yarışma düzenlendi.

Çatak'ta İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri tarafından açılan 4 kursta eğitim gören 100 kursiyerin yıl içinde dokudukları kilimler görücüye çıktı. Çatak Yatılı Bölge Ortaokulunun kapalı spor salonunda açılan sergiye Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük ilgi gören serginin ardından kursiyerler tarafından dokunan kilimler içinden en güzelinin seçilmesi için yarışma düzenlendi. Burada konuşan Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Manto, "Çatak Halk Eğitim Merkezi ile İş-Kur müdürlükleri işbirliği ile bu yıl ilçemizde 4 adet yöresel kilim kursu açılarak 100 kursiyere eğitim verildi. Bu kurslarda, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında bulunan kilim, ilçemizde yaşatılmaya çalışılarak yöremize ait kilim desenlerinin tekrar gün yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kursiyerlerimiz ve eğitimcilerimiz ile birlikte yapılan çalışmalar sergilenmiştir" dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kilim satıcısı Mehdi Burak ve kilim uzmanı Faik Abi, Kayaboğazı Ortaokulu Müdürü Abidin Kıyak ve Hürriyet İlkokulu Müdürü Ömer Şavan'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada 45 kilim değerlendirilerek puan verildi. Yapılan değerlendirmede, Felek Eraslan, Gülperi Kan ve Zehra Kaya'nın dokuduğu kilim birinci, Fatma Şipal, Melek Şipal ve Lalihan Budak'ın kilimi ikinci, Necla Salçuk ve Hatice Salçuk'un dokuduğu kilim ise üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada birinciye yarım altın, ikinci ve üçüncüler ise çeyrek altınla ödüllendirildi.

(MSA-Y)



10.08.2017 11:48:25 TSI

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