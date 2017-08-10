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Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:47
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı
Organik ürün yetiştiren çiftçiler sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

Muharrem Doğantez
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin başlattığı Ekoköy Projesi kapsamında organik çilek yetiştiren çiftçiler sertifika aldı.
Nilüfer Belediyesi'nin 2015 yılında organik ürün yetiştiriciliğini geliştirmek için başlattığı Ekoköy Projesi sayesinde hem ürün çeşitliliği sayısında, hem de belgeli çiftçi sayısında artış yaşandı. 2015-2019 yılı Stratejik Planı'nda yer alan Ekoköy projesi kapsamında Nilüfer'in Unçukuru Mahallesi'nde organik ürün yetiştiriciliğine ilgi gösteren çiftçiler Hüseyin Türker ve Raif Sevim, bu hedef doğrultusunda önemli bir aşama kat ettiler. Organik ürün yetiştirmek isteyen Hüseyin Türker ve Raif Sevim isimli üreticiler önce Nilüfer İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt oldular. Türker ve Sevim'e daha sonra Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 7 bin 500 çilek fidesi ve 800 enginar fidesi verildi. Ekoköy Projesi kapsamında ürünlerini toprakla buluşturan Türker ve Sevim ilk olarak geçtiğimiz yıl Anadolu Ekolojik Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu'nun analizleri sonucunda organik tarım müteşebbis sertifikası'nı aldı. iki üretici, 2017 yılı haziran ayında yapılan kontroller sonucunda da (geçiş 2) müteşebbis ve ürün sertifikaları'nı almaya hak kazandı.
Çiftçilerin sertifikalarını veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, organik ürün yetiştiriciliğine gösterdikleri ilgi için tebrik etti. Çiftçiler bu sertifikayla birlikte ürünlerini organik pazarlarda tüketiciler ile buluşturabilecek.
(MŞ)

10.08.2017 11:50:08 TSI
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