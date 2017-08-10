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Gökbel Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor

- Çine ve Koçarlı Bağarası ovalarında 210 bin 690 dekar zirai arazi suya kavuşacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Aydın'da inşa edilen Gökbel Barajı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla Çine ve Koçarlı Bağarası ovalarında 210 bin 690 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Aydın'ın Çine ilçesinin 9 km güneyinde Çine Çayı üzerinde inşa edilen Gökbel Barajı temelden 62,5 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. 13 milyon metreküp depolama hacmine sahip olan barajda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70'e ulaştı. Çalışmaların hızla devam ettiği baraj inşaatında su alma yapısı, dolusavak ve dolusavak kapaklarının montajının ardından su tutulmaya başlanacak.

Çine Adnan Menderes Barajı ile entegre olacak bu barajın devreye girmesi ile birlikte Çine Ovası'nda 64 bin 650 dekar ve Koçarlı Bağarası Ovası'nda 146 bin 40 dekar olmak üzere toplam 210 bin 690 dekar arazi modern borulu sistem ve cazibe ile sulanacak.

Milli Ekonomiye Yılda 249 Milyon TL Katkı

Gökbel Barajı'nı 2018 yılsonunda hizmete almayı hedeflediklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Baraj ile yöredeki münbit araziler daha verimli hale gelirken, tarımsal üretim de artacak. Ayrıca milli ekonomiye yılda 249 milyon TL fayda ve 7 bin kişiye de istihdam alanı sağlanacak" dedi.

(MB-Y)



10.08.2017 11:52:01 TSI

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