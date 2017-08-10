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Giresun Belediye Başkası Aksu'dan Kardeş şehir Çanakkale Belediye Başkanı Gökhan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - 54. Uluslararası Troia Festivali'ne katılan Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ve beraberindeki belediye meclis üyeleri kardeş şehir Çanakkale'nin Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaret etti.

Kardeş Şehir Belediye Başkanları Ülgür Gökhan ve Kerim Aksu Belediye Meclis üyeleri ile yaptığı toplantıda kardeşlik sürecini anlatıp gelecek ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ziyaretteki konuşmasında " Barış ve özgürlük kenti olan Çanakkale'nin kardeş şehirleri ile daha güçlü oluyoruz ve ortak değerlerin kardeş şehirlerle paylaşılmasının bizi mutlu ediyor" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu da Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında iki kent arasında imzalanan kardeşlik protokolünün geçmişteki kahramanlara saygının bir ifadesi olduğunu belirterek "Giresun iki gönüllü alayla kurtuluş mücadelesinde binlerce şehit vermiş, vatanın bölünmez bütünlüğünü canlarıyla koruyan ataların torunları olarak bu destanları geleceğe taşımak hepimizin boynunun borcudur. Çanakkale Destanı sadece Çanakkalelilerin değil Türk'üm diyen hepimizin ortak değeridir. Varlığımızı borçlu olduğumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bugün barış ve özgürlükten onların bize bıraktığı Cumhuriyet sayesinde söz edebiliriz. Ülgür Gökhan başkanımla ve Belediye meclislerimizin aldığı kararla oluşturduğumuz kardeşlik köprüsü her gün güçlenerek sonsuza kadar devam edecektir. Giresun'dan, kardeşlerinizden sizlere selam getirdik" diye konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Başkan Aksu'ya tarihi Çanakkale kitabı ve Troia fincan seti hediye etti. Başkan Aksu'da kardeş şehir Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a fındık desenli bir tabak, Yeşil Giresun Belediye Spor forması ve Giresun kalite fındık hediye etti.

(BE-ÖS-Y)



10.08.2017 11:56:40 TSI

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