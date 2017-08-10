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Tekir İlk Müdahale Ekip Binası hizmete açıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 11:54
Tekir İlk Müdahale Ekip Binası hizmete açıldı
Tekir İlk Müdahale Ekip Binası hizmete açıldı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Özel Bütçe Yatırım Programında bulunan Tekir İlk Müdahale Ekip Binası inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün Özel Bütçe Yatırım Programında olan 4 adet yeni ilk müdahale ekip binasından biri olan Tekir İlk Müdahale Ekip Binasının açılışını, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptı. Açılışta konuşan Milletvekili Taşkın, yangınla mücadelede yer ekiplerinin zamanında müdahale edebilmesi bağlamında yangına kritik yerlere yakın mevkilerde bu tür binaların yapılmasının önemli olduğu söyledi.
Bölge Müdürü Yılmaz ise bu tür yeni binaların yapılmasının, yangınla mücadelede görevli personelin yaşam şartlarının iyileştirilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı. Mersin'in, birinci derecede yangına hassas bölgede yer alması nedeniyle bu tür yeni bina inşaatları için bütçe tekliflerine konu edildiğini belirten Yılmaz, bina yapımında emeği geçen tüm personele ve yüklenici firmaya teşekkür etti.
(KYM-Y)

10.08.2017 11:57:19 TSI
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