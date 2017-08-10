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Melikgazi Belediyespor 2. lig 4. grupta mücadele edecek



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KAYSERİ (İHA) - 2017-2018 Voleybol Sezonu bayanlar ve erkekler 2'nci liglerinin fikstürleri Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.

Yapılan kura çekimi sonrasında Melikgazi Belediyespor 4. Grupta yer aldı. Lig 15 Ekim'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak ve ilk yarı 25 Aralık'ta sona erecek.7 Ocak 2018'de başlayacak ikinci devre ise 28 Şubat tarihinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Her grupta ilk 2'ye giren takımlar ve en iyi grup üçüncülerinden 2 takım yarı final oynayacak ve bu takımlardan 4'ü finale kalacak. Final mücadelesinde ilk 2'ye giren takımlar 1. Lige yükselecek.

Melikgazi Belediyespor'un mücadele edeceği 4. Grupta Kayseri'den Sahabiyespor ve Develi Belediyespor takımlarının yanı sıra Kahramamaraş Spor Lisesi, Konya Pema Koleji, Malatya Büyekşehir Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Mersin Silifke İdman Yurdu, Ürgüp Kapadokyaspor, Osmaniye İstiklal Ortaokulu ve Adana Seyhan Belediyespor takımları ilk ikiye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

Melikgazi Belediyespor ligin ilk maçını kendi evinde Silifke Belediyespor ile oynayacak.

Kura çekimini değerlendiren Kulüp Başkanı Serdar Öztürk, "Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun.Centilmence fair-play ruhuna yakışır bir sezon olmasını diliyorum.Bu sezon oldukça zorlu bir grupta mücadele edeceğiz.Rakiplerimizin hepsi birbirinden iddialı ve güçlü.Ancak Melikgazi Belediyespor oturmuş ve kazanmayı seven gençlerden kurulu kadrosu ile bu grubun en favori takımıdır.15 Ağustos'ta takım toplanacak ve antrenmanlara başlayacak.Yapacağımız hazırlık ve katılacağımız turnuvalarda eksiklerimizi görecek teknik heyetimizin raporu doğrultusunda gerekli takviyeleri yapacağız" dedi.

(SK)



10.08.2017 12:01:25 TSI

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