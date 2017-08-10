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Tatilden yağlanarak dönmeyin



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ERZURUM (İHA) - Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, tatilde beslenme hususuna dikkat çekti.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Tatil her zaman heyecan vericidir, hepimizin kışın geçirdiğimiz yoğun çalışma temposuna mola vermesi ve bedenimizi, ruhumuzu kısaca bir bütün olarak dinlendirip, yeniden şarj olması önemlidir. Tatillerde genelde fast food gibi yüksek kalorili ancak oldukça pratik yiyecekler ön planda ve egzersiz arka planda kalır ve biz böylece tatili kutlarız. Kendimizi ödüllendirdiğimizi ve bunu hak ettiğimizi düşünürüz. Bol bol yemek ve içmeye kendimizi veririz" dedi.

Tatil döneminde kilo vermenin, birçoğu kişinin isteği olduğunu ifade eden Enç, "Ben tatil döneminde kilo vermek yerine kiloyu muhafaza etmeyi öneriyorum. Tatil duygusunun verdiği rahatlık çoğu zaman beslenmemize de yansımakta ve hem yemek hem de alkol tüketiminde fazlaya kaçılabilmekteyiz. Aynı zamanda, sıcak havanın verdiği rehavet duygusu nedeniyle genelde yapılan egzersizler aksamakta sadece yarım saatlik yüzme yeterli olmamaktadır. Özellikle kilo almak istemiyorsanız, yazlık mekanlarda hızlı ve pratik olarak ulaşabileceğimiz yiyecekler olan; makarna, pizza, hamburger ve kızarmış patates tüketiminde dikkatli olunmalıdır" diye konuştu.

Karbonhidratın daha az tüketilmesi gerektiğini kaydeden Enç, "Uzun yaz günlerinde sizi daha uzun süre tok tutacak protein ve daha fazla sebzeye yönelmeye özen gösterin. Meyve, sebze ve yüksek lifli tüm yiyecekler en iyi seçimlerdir. Yemek sonrasında size daha çok doygunluk hissi verirler. Konu ile ilgili yakın zamanda gençler üzerinde bir çalışmanın sonuçlarına göre; fazla kilolu yada obez olan gençlerin tatil döneminde daha fazla kilo aldıklarını gösteriyor aynı durum yetişkinler ve çocuklar içinde geçerli. Peki, kilo alımını engellemek için ne yapmalıyız? Yaşları 40 ila 60 arasında değişen 443 yetişkin üzerinde yapılan çalışmaya göre, yaşlarına ve kilolarına göre beklenenden daha fazla kalori yakan bireyler, tatil döneminde kilo almıyorlar. Daha fazla kalori yakmak için ise egzersiz önemli. Bunun yanı sıra fiziksel olarak aktif olmak morali de yüksek tutuyor. 60 saniyede istediğiniz kaloride bir besin yiyebilirsiniz ancak bunu yakmanız 2 saatten uzun sürecektir. Bu nedenle tatil döneminde nasıl olsa yüzüyorum diyerek besin alımını arttırmak doğru değildir. Canınız dondurma istediğinde, yedikten sonra yakmanız için ne kadar egzersiz yapmanız gerektiğini düşünün" ifadelerini kullandı.

"Baharatları deneyin"

Baharatların hem tat değiştirdiklerini hem de iştahı kısıtlamak üzerinde etkili olabildiklerini belirten Enç, "Kırmızıbiber besin alımını azaltabiliyor aynı şekilde köri, zencefil, zerdeçal ve kimyonda metabolizmanın hızlanmasını destekliyor ve kekik yağlı besinlerin sindirimini hızlandırabiliyor. Buharda pişirin. Daha az yağ almanıza yardımcı olan pişirme tekniklerini deneyin. Lezzet ve görüntü açısından hiçbir farklılık olmayacağını garanti ediyoruz. En sevdiğiniz besinlere odaklanın. Örneğin çikolatalı dondurma; 1 top tadın ve gerçek açlık ile psikolojik açlığınızı ayırt etmeye çalışın. Öğünleri atlamayın. Özellikle akşam bir yemeğe veya partiye katılacaksanız, yüksek protein ve lifli bir kahvaltı ve öğle yemeği ve çiğ sebze veya meyveden oluşan bir ara öğün sizi aşırı yemek yemekten alıkoyacaktır. Alkol tüketimine dikkat. Diğer serinletici alternatifler olan meyveli sodalar, light bira veya şarap veya alkolsüz kokteyller sizi serinletecektir. Açık büfeye ikinci defa uğramayın. Beynimize yemek yediğimizin sinyalleri 20 dakikada ulaşır bu nedenle mutlaka yavaş yemeye özen gösterin. Yiyecekler genelde tatilin yüzde 90'ının oluşturmakta, aile ve arkadaşlarla geçirilen keyifli saatler, ne kadar ve ne zaman yemek yediğinizi unutmanıza neden olabilir. Miktarlara dikkat ederek, sadece tadına bakmak maksatlı lezzetlere dokunabiliriz" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



10.08.2017 12:04:27 TSI

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