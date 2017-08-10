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İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki mahallelere de yol götürülüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:02
İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki mahallelere de yol götürülüyor
İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki mahallelere de yol götürülüyor

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine 80 kilometre uzaklıktaki mahallerde bulunan patika yollarda çalışma yürütülerek stabilize hale getiriliyor.
Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerin yol ihtiyaçlarını bir bir tamamlıyor. İlçe merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Uluhan ve 70 kilometre uzaklıktaki Terzi mahallelerinin yolları, ekipler tarafından stabilize hale getiriliyor. merkez ve kırsal mahallerde yeni yol açma çalışmaları da yapan Diğer taraftan yol açma çalışmalarını da yürüten Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açılan yollarda ise kilitli beton parke yapımı yada bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçedeki yol ihtiyacını gidererek, vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçen Fen İşleri Müdürlüğü, kırsalda 2 ayrı, merkez de ise 10 ayrı ekiple çalışmalarını sürdürüyor.
Uzak mahallerde çalışmalarda sona gelindi
Ekipler ilçe merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Terzi kırsal Mahallesi Üçatlı bölgesi ile merkeze 80 kilometre uzaklıktaki Uluhan kırsal Mahallesi Bettik bölgesinde yürüttüğü stabilize yol yapım çalışmalarında sona geldi. Uluhan Mahalle Muhtarı Hasan Beşdağ ve mahalleli, kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmalar nedeniyle Haliliye Belediye Başkan Fevzi Demirkol ve ekibine teşekkür etti.
(AK-SD-Y)

10.08.2017 12:04:51 TSI
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