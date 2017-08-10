Başkan Gençer Altınova sahil yolundaki kavşağın ışıklandırılmasının talimatını verdi
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Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, zeytin ağacı uygulamasının son noktası Altınova Anafartalar Caddesi'ndeki kavşak düzenlemesini denetledi.
Uzun yıllardır yapılmayan ve zeytin ağacı ile süslenen Altınova'daki yol peyzaj çalışmaları için Rahmi Gençer, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Işıklandırma çalışmalarının da bir an önce tamamlanmasını istedi.
(SS)
10.08.2017 12:05:41 TSI
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