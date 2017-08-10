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Ağrı Valisi Süleyman Elban, Hamur ilçesini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban Hamur ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakamlık önünde Hamur Kaymakamı Ahmet İhsan Çiğil ve kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Elban, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet İhsan Çiğil, Vali Elban'a teşekkür etti.

Vali Elban, Kaymakamlık ziyaretinden sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek brifing aldı.

Ziyarette Vali Elban'a İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Gökhan Şahin de eşlik etti.

(AS-AA-Y)



10.08.2017 12:06:43 TSI

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