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Paşalimanı Tesisi gün sayıyor



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı'nda çalışmalarda sona gelindi ve Kurban Bayramı'nda hizmete açılması planlanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ankara'dan döner dönmez, ayağının tozuyla kentin dört bir yanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çamlık Paşa Limanı'nda Sarımsak taşından duvarların yapılmasının ardından, şimdi de ahşap çatı ve çerçeveleme işlemleri yapılıyor.

Yapılan yeni işletmenin her aşamasında bulunduğunun altını çizen Belediye Başkanı Rahmi Gençer, 'Sel afetinde, kentimizin tarihi simgelerinden olan Paşa Limanımız maalesef kullanılmaz hale geldi. Acil yol yapım çalışmalarımızın ardından çalışmalarımızı buraya kaydırdık. Adım adım ilerledik ve vatandaşlarımız beklediğine değecek bir hizmet alanı sunmaya çalıştık. Bu güzel tesisi Kurban Bayramı'nda halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz'' dedi.

(SS-UGR)



10.08.2017 12:08:36 TSI

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