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Burhaniye'de Başkan Uysal yurtları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ilcede bulunan öğrenci yurtlarını ziyaret etti. Orjan mevkiinde ve Ören Tepede bulunan Yurtkur'a ait yükseköğrenim yurtlarını ziyaret eden Uysal, yetkililerden bilgi aldı.

Önce Muhyiddin-i Rumi KIz Yurduna giden Başkan Uysal, Yurt Müdüresi Songül Albay ile birlikte yurdun odalarını gezdi. Başkan Uysal. Burhaniye'de okuyan öğrencilerin çok şanslı oluğunu vurguladı. Yeni dönem başlamadan önce yurtları ziyaret etmek istediğini anlatan Başkan Uysal, belediye olarak ülkemizin çeşitli yerlerinden ilçemize gelerek okumayı tercih eden öğrencilerı rahat barınma ve eğitim imkanı almaları için her zamam desteğe hazır olduklarını belirtti.

(FT)



10.08.2017 12:10:09 TSI

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