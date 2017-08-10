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Başkan Ataç, Çifteler'de CHP Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri ile buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çifteler Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen dayanışma etkinliğine katıldı.

Çiftelerli kadınların Sakaryabaşı'nda bulunan mesire alanında gerçekleştirdiği etkinlikte onlara katılarak sofralarına oturan Başkan Ataç, vatandaşlarla samimi bir ortamda sohbet etti. CHP Çifteler İlçe Başkanı İdris Karakaş'ın da bulunduğu etkinlikte, Başkan Ataç, kadınlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Dayanışma etkinliğine katıldığı için Başkan Ataç'a teşekkürlerini ileten CHP Çifteler Kadın Kolları Başkanı Serpil Işık, "Öncelikle katıldığı için Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz. Kaynaşma ve dayanışma amacıyla kadınlarımızın katıldığı bu pikniği düzenledim. Kadınlarımızla birlikte sıcak, neler yapabileceğimizi görüştüğümüz bir ortam olsun istedik. Kadınlarımız bu zor şartlarda neler yapabilir diye konuştuk. Katılan herkese teşekkürler" dedi.

Burada bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç da dayanışma adına gerçekleştirilen etkinliklerin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem mekan güzel hem insanlarımız güzel hem de etkinlik güzel. Bu kadar güzel unsur bir araya gelince, neticede güzel oluyor. Buradaki kadınlarımıza, ilçe başkanımıza, ilçe kadın kolları başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa süreli bile olsa burada olmaktan çok mutluluk duydum. Siyasetten öte, havadan sudan, ilçe sorunlarından konuşuldu. Diliyorum tüm yörelerde buradaki gibi etkinlikler düzenlenir. İnsanlarımızın kaynaşması lazım. Ülkemizde bir süredir hep ayrışmalar oldu; artık kaynaşmalara, birleşmelere ihtiyacımız var. O açıdan ben sevgili başkanlarımızı kutluyorum. Çok güzel bir etkinliğe imza atmışlar" şeklinde konuştu.

Başkan Ataç Çiftelerli kadınlar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından alandan ayrıldı.

(MSY-Y)



10.08.2017 12:11:24 TSI

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