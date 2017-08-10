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Birlikte projeler üreteceğiz



(Fotoğraflı)



Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Sefa Şen ve yönetim kurulu üyeleri Sarıcakaya Belediye Başkanı Faruk Güler'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette esnaf sorunları ile belediye ve oda arasında yapılabilecek projeler masaya yatırıldı. Başkan Güler, ilçedeki esnaf sorunlarına vakıf olduklarını belirtirken birlikte projeler üretebileceklerini dile getirdi. STK ve kurumlara yönelik ziyaretlerinin muhtelif aralıklarla devam ettiğini belirterek sözlerine başlayan Şen, "Bu ziyaretimizi de Sarıcakaya Belediyesi'ne gerçekleştirdik. Odamızın çalışmaları hakkında bilgiler verdik. Buradaki esnaflarımızın sorunlarını ve isteklerini görüştük ve birlikte yapabileceğimiz projelerimizi anlattık'' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Faruk Güler de, ''Eskişehir Tuhafiyeciler Odası Başkanı Sefa Şen ve yönetim kurulunun, ziyareti bizleri sevindirdi. Bizler de çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Karşılıklı çalışmalarımızı bilgi alışverişi şeklinde birbirimize aktardık. Ve önümüzdeki süreçte birlikte yapabileceğimiz projeleri masaya yatırdık" şeklinde konuştu.

(SS-MET-Y)



10.08.2017 12:12:13 TSI

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