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Muratdağı Barajı'ndan 31 bin 450 dekar zirai arazi sulanacak



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya'da inşa edilen Muratdağı Barajı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Barajın tamamlanmasıyla 31 bin 450 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Kütahya Gediz İlçesine bağlı Gümüşlü köyünde kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde ve temelden 55 metre yüksekliğinde inşa edilen Muratdağı Barajı'nın gövde sıyırma kazıları, derivasyon ve dolusavak imalatları tamamlandı.

Barajın hizmete alınmasıyla milli ekonomiye 31 milyon TL katkı sağlanacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "Yöre halkı için büyük önem arz eden baraj ile 31 bin 450 dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturacağız. İnşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Muratdağı Barajını en kısa zamanda tamamlayarak, çiftçilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.(EFE)



10.08.2017 12:15:41 TSI

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