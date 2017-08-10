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Büyükşehir Belediyesi yeşil bir kent için çalışıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:15
Büyükşehir Belediyesi yeşil bir kent için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi yeşil bir kent için çalışıyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Kent genelinde yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Nazım Hikmet Caddesi ve Musa Anter Bulvarı'nın ardından Akkoyun Caddesi'nde 65 ağacın dikimini gerçekleştirdi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol, kaldırım ve peyzaj düzenlenmesi tamamlanan bulvar ve caddelerde ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'ne 191, Musa Anter Bulvarı'na ise 285 adet ağaç diken Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Akkoyun Caddesi'nde de ağaç dikim çalışmasına başladı. Ekipler, ilk önce cadde ağaçlar için çukurlar açtı. Çalışmanın ardından ekipler, refüjde açılan çukurlara 18 adet oya ağacı ve 47 adet süs eriği ağacı dikti. Dikilen ağaçlara açılan çanaklardan can suyu verilirken, ağaçlar, damlama sistemiyle sulanacak. Akkoyun Caddesi'ndeki ağaç dikimi çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elazığ Caddesi ve Mardin Yolu'nda yabancı ot temizleme ve düzenleme çalışmaları yürütecek.
(İHA-MP-Y)

10.08.2017 12:17:50 TSI
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