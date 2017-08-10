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Kurumlar arası voleybol maçları oynanıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında Düzce Belediyesi AFAD'ı mağlup etti.

Düzce belediyesinin de yer aldığı 'Düzce İli Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası' 18 Temmuz spor salonunda yapılıyor. Geleneksel hale getirilen turnuvaya 12 takım katılıyor. Turnuvanın C gurubu maçlarında Düzce Belediyesi AFAD'ı ( Afet ve Acil Durumlar) 2-1 yendi. Düzce Belediyesi maç boyu üstün götürdüğü maçı, 21-25, 25-6 ve 15-13'lük skorlarla kazandı. Turnuvada A grubunda Denetimli Serbestlik, Düzce Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Krempark takımları yer alıyor. B grubunda ise: Gençlik ve Spor, Ceza ve İnfaz, Atatürk Devlet Hastanesi ve Şıralık Vatan takımları; C grubunda da: Çevre ve Şehircilik, Düzce Belediyesi, AFAD ve İl Özel İdaresi takımları mücadele ediyor.

(TT-AY)



10.08.2017 12:18:42 TSI

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