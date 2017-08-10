Mezarlık yolu açılıyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi alternatif ulaşım güzergahları planları kapsamında yol açma çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Selahattin Olcar Köprüsü ile şehir mezarlığı arasındaki bağlantıyı sağlayacak yolda çalışmalara başladı.
Düzce Belediyesi şehir merkezinde alternatif ulaşım akslarının planlanması doğrultusunda belirlenen güzergahlarda yol açma çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğünün belli program çerçevesinde yürüttüğü yol açma çalışmaları Selahattin Olcar Köprüsü ile şehir mezarlığı arasında başladı. Mimar Sinan Caddesi devamını sağlayacak yeni yolda açma işleminin tamamlanmasının ardından alt yapı düzenlemeleri ve asfaltlama yapılacak.
(TT-AY)
10.08.2017 12:19:04 TSI
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