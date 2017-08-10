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Emet'te arsenik kabusu sona eriyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:17
Emet'te arsenik kabusu sona eriyor
Emet'te arsenik kabusu sona eriyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Saka
KÜTAHYA (İHA) - Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ilçede yıllarca yaşanan sağlıklı içme suyu sıkıntısının Emet göletinin tamamlanmasıyla arsenik kabusunun tarihe karışacağını ifade etti.
Başkan Mustafa Koca, 'Emet için en büyük hayallerinin adım adım gerçekleştiriliyor' olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "5 yıl önce çıktığımız Emet göleti maceramızda AK Parti hükümetimizin insan odaklı hizmet anlayışı ile büyük bir hayalimizin gerçeğe dönüşmesini görmek hepimizi mutlu ediyor "dedi.

"İçme suyu sıkıntısı tarihe kavuşacak"

İlçesinde yıllarca yaşanan sağlıklı içme suyu sıkıntısının Emet göletinin tamamlanmasıyla tarihe karışacağını belirten Başkan Koca; "Emet halkımıza her şeyden önce sağlıklı içme suyu sunmak adına çıktığımız yolda, Ak Parti İlçe teşkilatlarımız ile birlikte uzun ve yorucu bir arayış içerisine girildi. Sorgun mevkiinde bulunan kaynağın Emet ilçemize getirilmesi adına çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla ilçemiz Sorgun mevkiinde DSİ Müdürlüğümüzle çalışmalar yapıldı. Kaynak rezervi, su analizlerinin ardından 30 Ekim 2013 tarihinde plan ve proje yapımları ihaleye çıktı. Hidromark firması ihaleyi alarak 09 Ocak 2014'te sözleşmesini imzaladı ve 17 Ocak 2014'de işe başladı. İş bitim süresi olan 29 Temmuz 2016 da ise Kütahya Milletvekillerimiz ve ilçe teşkilatlarımızın takipleri ile kamulaştırmalar hızlı bir şekilde yapıldı. Orman ve Su işleri bakanımız Veysel Eroğlu'nun jet hızıyla 27 Eylül 2016 yılında ihaleye çıkan gölet yapımı büyük hızla devam ediyor. Alte inşaat-Bülbüller inşaat ortaklığı ile 28 Aralık 2016 yılında inşasına başlanan göletimiz toplamda 8 milyon 100 bin liraya mal olacak. Bunun ardından arıtma tesisi ve Emet ilçemize nakli gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"İlk görevimiz çocuklarımızın sağlıklı içme suyu ile büyümeleri"

İlk görevlerinin çocukların sağlıklı içme suyu ile büyümeleri olduğunu söyleyen Koca," Yüksek maliyetlerle halkımıza sunduğumuz içme suyumuzda yer yer arsenik sorunu yaşanırken, Emet göleti ile arsenik kabusu tarihe gömülecek. Emet göleti projemizin hayata geçirilmesinde katkılarından dolayı başta bakanımız Veysel Eroğlu olmak üzere konuyu yakinen takip eden Kütahya Milletvekillerimize, ilçe parti teşkilatlarımıza ve emeği geçenlere halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Emet göledini alan firma müteahhidi ile Emet ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde taahhütname imzalayan Bakan Eroğlu iş bitiminin 2019 yılının geç olduğunu beyanla; '3 Eylül Emetin kurtuluşu, 3 Eylül 2018'te bu işi bitirip bize teslim edin' demişti. 3 Eylül 2018 saat 00.43'te teslim için taahhüt alırken, açılışa gelme sözü de veren Eroğlu, zamanında müteahhit'ten işi bitirememesi halinde Emet ilçesine bir okul yapma sözü de almıştı. Emet barajı ile 1 Milyon 700 bin metreküp su biriktirilecek ve bin 30 dekar tarım arazisi sulanacak. Ayrıca barajın günlük kapasitesi 15 bin metreküp içme suyu arıtma tesisi ve 13 km Emet'e nakli İller Bankası tarafından yapılacak. Emet barajı ile Emet ilçe merkezi, Yenice, Umutlu,Yağcık,İğdeköy ve Kırgıl köylerine yıllık 2.25 milyon metreküp içme suyu sağlanacak" şeklinde konuştu.(MS-EFE)

10.08.2017 12:19:14 TSI
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