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Bakan Ahmet Arslan'dan termal yolun yapılmasını istediler



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden Ankara'ya giden yetkililer, bakandan yollarının yapılmasını istediler.

Belediye Başkanı İsmail Avcu 'nun öncülüğünde Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Gediz Belediye Başkanı Mehmet Ali Saraoğlu, Bigadiç Ak Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık ve Sındırgı Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Atla ile birlikte Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı makamında ziyaret ettiler. Yetkililer, bölge halkına büyük fayda sağlayacak olan Antalya ve Akdeniz'i İç Ege ve Marmara'ya bağlayacak İstanbul ve Çanakkale'ye kadar giden termal yol ağının 72 kilometrelik Gediz-Uşak-Demirci-Simav-Sındırgı ve Bigadiç yolunun programa alınmasını istediler.

Ziyaretin olumlu geçtiğini anlatan Ak Partili Belediye Başkanı İsmail Avcu, kendilerine destek olan milletvekili, ilçe başkanları ve belediye başkanlarına teşekkür etti. Başkan Avcu, yörede termal kaynakların önemine dikkat çekti.

(FT)



10.08.2017 12:20:01 TSI

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