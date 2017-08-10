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Gediz ve Kuzey Ege Havzası'nın korunmasına MASKİ'den tam destek



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf Aras ve ekibini makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanı Maruf Aras ve ekibini makamında konuk etti. Genel Müdür Coşkun, Gediz ve Kuzey Ege Havzaları taşkın yönetim planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı öncesinde yaptıkları yatırımları Daire Başkanı Aras ve ekibiyle paylaştı. Makamdaki görüşmenin ardından, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak'ın katılımıyla il genelinde alınan önlemler bir sunumla anlatılarak veriler gelen Aras ve ekibine aktarıldı. Taşkın yönetimi kapsamında yapılan sunum sonrasında, MASKİ tarafından tamamlanan dere ıslah, menfez, temizlik çalışmaları ve gelecekte hayata geçirilecek proje bilgilerinin yapılan yönetim planına altlık oluşturması açısından önemli olduğu hakkında fikir birliğine varıldı.



Manisa'nın Geleceği için çalışıyoruz

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "İdare olarak Gediz ve Kuzey Ege Havzası'nın korunmasına yönelik "Taşkın Yönetim Planı" çerçevesinde önemli projelere imza attık. 17 ilçemizde dere ıslahı, menfez ve temizlik çalışmalarımızla vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına alıyoruz. Bu kapsamda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın da yapacağı projelerde yardımcı olmaya hazırız. Yapılacak projelerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

(SC-Y)



10.08.2017 12:20:37 TSI

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