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Gevran Caddesi asfaltlandı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Kent genelinde asfalt döküm çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi ile Şehitlik Mahallesi'nin bazı sokaklarını asfaltladı.

Kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 650 metre uzunluğundaki Gevran Caddesi'nde asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, iki yönlü caddenin ilk önce 1'inci bölümünü tamamladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle asfalt söküm çalışmaları gündüz, asfalt serme çalışmaları ise gece saatlerinde yürütüldü. Asfalt sökümünün yapıldığı caddenin 2'inci bölümüne de sıcak asfalt dökülerek çalışmalar tamamlandı. Toplam bin 500 ton sıcak asfaltın döküldüğü Gevran Caddesi, çalışmanın tamamlamasıyla birlikte araç trafiğine açıldı.



Yol çizgileri çizildi

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalta hazırlık ve asfalt serme çalışmalarının yanında bulvar ve caddelere yol çizgileri de çiziyor. Ekipler, asfaltı tamamlanan Gevran Caddesi'nde trafik akışının güvenli bir şekilde yapılması için yol çizgileri çizdi. Gevran Caddesi'ndeki çalışmalara paralel olarak Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Mardinkapı Mezarlığı civarında yer alan 208. Sokak'ta da sıcak asfalt sermeye başladı. Ben u Sen 208. Sokak'ta asfaltlama işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, 206. Sokak'ta çalışmalarını sürdürecek. Gevran Caddesi'ndeki çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarını Yaşar Kemal (Ekinciler), Kışla ve Hintli Baba caddelerine kaydırdı.

(İHA-MP-Y)



10.08.2017 12:20:57 TSI

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