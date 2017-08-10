ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gevran Caddesi asfaltlandı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:18
Gevran Caddesi asfaltlandı
Gevran Caddesi asfaltlandı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Kent genelinde asfalt döküm çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi ile Şehitlik Mahallesi'nin bazı sokaklarını asfaltladı.
Kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklara 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde 650 metre uzunluğundaki Gevran Caddesi'nde asfaltlama çalışmasına başlayan ekipler, iki yönlü caddenin ilk önce 1'inci bölümünü tamamladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle asfalt söküm çalışmaları gündüz, asfalt serme çalışmaları ise gece saatlerinde yürütüldü. Asfalt sökümünün yapıldığı caddenin 2'inci bölümüne de sıcak asfalt dökülerek çalışmalar tamamlandı. Toplam bin 500 ton sıcak asfaltın döküldüğü Gevran Caddesi, çalışmanın tamamlamasıyla birlikte araç trafiğine açıldı.

Yol çizgileri çizildi
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, asfalta hazırlık ve asfalt serme çalışmalarının yanında bulvar ve caddelere yol çizgileri de çiziyor. Ekipler, asfaltı tamamlanan Gevran Caddesi'nde trafik akışının güvenli bir şekilde yapılması için yol çizgileri çizdi. Gevran Caddesi'ndeki çalışmalara paralel olarak Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Mardinkapı Mezarlığı civarında yer alan 208. Sokak'ta da sıcak asfalt sermeye başladı. Ben u Sen 208. Sokak'ta asfaltlama işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, 206. Sokak'ta çalışmalarını sürdürecek. Gevran Caddesi'ndeki çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ekipler, çalışmalarını Yaşar Kemal (Ekinciler), Kışla ve Hintli Baba caddelerine kaydırdı.
(İHA-MP-Y)

10.08.2017 12:20:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Belediyesi yeşil bir kent için çalışıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL BİR KENT İÇİN ÇALIŞIYOR
Kayapınar'da unutulmaya yüz tutan oyunlar hayat buluyor
YEREL

KAYAPINAR'DA UNUTULMAYA YÜZ TUTAN OYUNLAR HAYAT BULUYOR
Altaç'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
YEREL

ALTAÇ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Kayapınar'da özel öğrenciler için sinema etkinliği
YEREL

KAYAPINAR'DA ÖZEL ÖĞRENCİLER İÇİN SİNEMA ETKİNLİĞİ
Kurallara uyulmadı, yeraltı elektrik kablosu patlatıldı
YEREL

KURALLARA UYULMADI, YERALTI ELEKTRİK KABLOSU PATLATILDI
AK Parti Diyarbakır ve Mardin teşkilatları buluştu
YEREL

AK PARTİ DİYARBAKIR VE MARDİN TEŞKİLATLARI BULUŞTU
Diyarbakırlı atıcılar madalya ile döndü
YEREL

DİYARBAKIRLI ATICILAR MADALYA İLE DÖNDÜ
Diyarbekirspor'un yeni transferleri takımdan ayrı çalıştı
YEREL

DİYARBEKİRSPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
Dicle Elektrik hizmet kalitesini yükseltiyor
YEREL

DİCLE ELEKTRİK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR
Bismil Belediyesinde halk günü toplantısı
YEREL

BİSMİL BELEDİYESİNDE HALK GÜNÜ TOPLANTISI
Bismil'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor
YEREL

BİSMİL'DE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Kundura ustaları çırak yetiştiremiyor
YEREL

KUNDURA USTALARI ÇIRAK YETİŞTİREMİYOR
Esnaf, bayram ve okul alışverişinden umutlu
YEREL

ESNAF, BAYRAM VE OKUL ALIŞVERİŞİNDEN UMUTLU