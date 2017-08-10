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Soma yolları asfalta hazırlanıyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:21
Soma yolları asfalta hazırlanıyor
Soma yolları asfalta hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Soma'ya bağlı Dualar ve Akçaavlu mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik yolda asfalt öncesi çalışma başlatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma'da devam eden yol yapım çalışmaları Dualar ve Akçaavlu mahalleri arasındaki yolda devam ediyor. 7 kilometrelik yol yapılan çalışma ile asfalta hazırlanıyor. Ekipler 7 kilometrelik yolda çalışmalara başladı. Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatör Vekili Ali Rıza Duman yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.
Soma Koordinatör Vekili Duman, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlayan ve yürütülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirterek, "Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Mümkün olduğu en kısa sürede yolumuzu tamamlayarak güvenli ve konforlu şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(SC-Y)

10.08.2017 12:23:13 TSI
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