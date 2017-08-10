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Başkan Halil Başer: Çavdarhisar medeniyetler diyarıdır



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, devam eden kazı çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Halil Başer bilgiler verdi.

Prof. Dr. Elif Özer'in başkanlığında, bölge tarihine ışık tutacak çalışmaların ilçe turizmi için de çok önemli olduğunu belirten Başkan Başer, ''Dünyanın en eski medeniyetlerinin kalıntılarını barındıran Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti'nin saklı kalmış tüm güzelliklerini ortaya çıkarmak için kazı çalışmaları yapılması ve bölge turizmine büyük katkı sağlaması için uğraşlarımız aralıksız devam ediyor. Tarihi köprülerimizin uzmanlar tarafından onarımı ve restorasyonu, ayrıca bölgede bulunan derenin ıslah çalışmaları devam ediyor. Çavdarhisar medeniyetler diyarıdır. Kütahya turizmi kalkınacaksa bu konuda Çavdarhisar yükü sırtlamaya hazırdır. Aizanoi Antik Kentinin turizme çok daha aktif olarak kazandırılması için yol haritası çalışması yaptık. Güzel şeyler olacak inşallah'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



10.08.2017 12:24:30 TSI

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