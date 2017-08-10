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Kaymakam Avcı'dan kamu çalışanlarına çağrı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçesi Kaymakamı Ertuğrul Avcı, kamu çalışanlarının amir ve müdürleri ile bir araya gelerek, vatandaşların taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Kaymakam Ertuğrul Avcı, Musabeyli Devlet Hastanesi personeli ve daire amir ve müdürleriyle Musabeyli İlçe Entegre Devlet Hastanesinde bir araya geldi. Son bir ayda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Avcı, çalışanların sorunlarını da dinledi. Avcı, "İnsan odaklı çalışmak zorundayız. Bizim birinci derecede görevimiz vatandaşa hizmet etmektir. Vatandaşlarımızın yasalar çerçevesindeki işlerini hızlı bir şekilde yapmaktır. Vatandaşların taliplerini ivedilikler yerine getirilmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın işlerini zaman kaybetmeden yaptığımız zaman bizde vatandaşımızda rahat eder. Bugün git yarın gel devri bitmiştir" dedi. Kaymakam Avcı, her ay farklı kurumlarda düzenlenen toplantıda daire amirleri ve personeller ile birebir görüşülüp sorunları dikkate aldıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kaymakam Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, daire amir ve müdürleri katıldı.

(MAD-SD-Y)



10.08.2017 12:22:50 TSI

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