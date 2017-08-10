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Manisalı motorcular rekorlara imza attı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:24
Manisalı motorcular rekorlara imza attı
Manisalı motorcular rekorlara imza attı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Türkiye Motodrag Şampiyonası'nda 3. Ayak yarışları Konya'da düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışlarda Süper Street ve Pro Street sınıfında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Kamil Kırbaş 08.324, 300Pro sınıfında yarışan bir başka yeşil-beyazlı sporcu İbrahim Nişli de 12.645 ile sınıflarında rekorlara imza attı.
Mersin Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen, Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. Ayak yarışları Konya'da yapıldı. Gerçekleştirilen yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Kamil Kırbaş ve İbrahim Nişli sınıflarında önemli başarılara imza attı. Süper Street ve Pro Street sınıfında mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcusu Kamil Kırbaş 08.324, 300Pro sınıfında yarışan bir başka yeşil-beyazlı sporcu İbrahim Nişli de 12.645 ile sınıflarında rekorlara imza attı. Bu dereceyle Süper Street ve Pro Street sınıfında Kamil Kırbaş 1. Olurken, 300Pro sınıfında da İbrahim Nişli 1. oldu.
Başarılı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesi altındaki tüm branşlarda başarıyı hedefliyoruz. Judodan-cimnastike, okçuluktan-atıcılığa kadar tüm branşlarda kazanılan başarılar bizleri mutlu ediyor. Konya'da yapılan yarışlarda da motor sporları sporcularımız rekorlara imza atarak kulübümüzü ve şehrimizi başarıyla temsil ettiler. Sporcularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüz adına tebrik ediyorum" dedi.
(SC-Y)

10.08.2017 12:26:50 TSI
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