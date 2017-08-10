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Eyyübiye'nin 2 mahallesinde daha tapu sevinci

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:28
Eyyübiye'nin 2 mahallesinde daha tapu sevinci
Eyyübiye'nin 2 mahallesinde daha tapu sevinci

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi ilçede dağıtımı süren tapular nedeniyle yaklaşık 40 yıllık tapu dır tapu sorunu ortadan kaldırılan Kendirci ve Onikiler mahallesi sakinleri büyük sevinç yaşıyor.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, vatandaşlarla bir araya gelip uzun yıllardır çözüm bekleyen tapu sorununun çözümü için adım atmayı sürdürüyor. İlçenin kanayan yarası haline gelen tapu sorununun çözümü için girişimlerde bulunan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, tapu dağıtımına devam ediyor. Kendirci ve Onikiler mahallesi sakinlerinin yaklaşık 40 yıldır yaşadığı tapu sorunu Ekinci'nin girişimiyle sona erdi. Eyyübiye Belediyesi'nin çalışmalarıyla şimdiye kadar bin kişiye tapu dağıtımını yapan Başkan Ekinci, tapu sorununun kökten çözümü için de müjde verdi. Çözüm için kanun değişikliği çalışmalarının ilgili Bakanlık tarafından tamamlandığını ve bu çalışmanın TBMM'nde yasalaşmasını beklediklerini belirten Başkan Ekinci," Kangren haline gelen tapu sorunu da bu çalışmayla çözüme kavuşmuş olacaktır" dedi.
Tapu dağıtımı sonrasında açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Bizler tapu sorununu bitireceğimizi söyleyerek yola çıktık. Sizlere söz verdi. Bu sorun kangren haline dönmüş durumda olmasına rağmen çözümü için ilgili gerek belediye gerekse de diğer kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman da mutlu sona ulaşıyoruz. Bugün olduğu gibi tapu dağıtımını yapabiliyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu sorunun 40 yıla dayanan bir geçmişi var. Biz geldikten sonra bu sorunla yüzleşmek istedik ve yüzleşiyoruz" dedi.
Bin kişinin tapu sorunu çözüldü
Ekinci, yaptıkları çalışmalarla bin kişinin tapu sorununu çözdüklerini ifade eden ekinci, "Ama yetmez çok daha fazlasını yapmamız lazım. Bu vesileyle bir müjde vermek istiyorum. Tapu ile ilgili olması gereken bir kanun değişikliği vardı. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapıp ilgili bakanlığa verdik. İlgili bakanlıkta inşallah TBMM'ye getirerek bunu yasalaştırır. Böylelikle Eyyübiye'nin kangren yarası haline gelen bu sorunu da çözüme kavuşmuş olur" diye konuştu.
(AK-SD-Y)

10.08.2017 12:30:31 TSI
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