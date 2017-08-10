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İki Nisan Caddesi yenileniyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:28
İki Nisan Caddesi yenileniyor
İki Nisan Caddesi yenileniyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, İki Nisan Caddesi'ni baştan aşağı yenileyecek.
Vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hizmet ataklarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnamesi (KHK) sonrası gerçekleştirdiği projelerle halkın takdirini kazanan Van Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir projeyi hayata geçiriyor.
Van'ın önemli ulaşım ağları arasında yer alan İki Nisan Caddesi, modern bir yapıya kavuşturularak baştan aşağı yenilenecek. Yüklenici firmanın pazartesi günü çalışmalara başlayacağı caddede, yenileme çalışmalarının 60 günde bitirilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddede sağlı sollu kaldırım, sıcak asfalt serimi ve dekoratif ışıklandırma işlemleri yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla modern bir görüntüye sahip olacak caddenin çeşitli yerlerinde tarihsel anlamları olan rölyefler de kullanılacak.
(MSA-Y)

10.08.2017 12:30:35 TSI
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