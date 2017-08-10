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Edirne'de 'Vatana Kurban Olana Kurban Olayım' kampanyası



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla "Vatana Kurban Olana Kurban Olayım" sloganı ile tüm vatandaşları kurban bağışlamaya davet etti.

Edirne Şehit Aileleri Derneği'nde düzenlenen kampanyanın tanıtım toplantısına, Edirne Valisi Günay Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Edirne Jandarma Komutanı Yarbay Alpaslan Doğan, Dernek Başkanı Faruk Çiftçi ve şehit yakınları katıldı.



"Ciddi bir katılımın olacağına inanıyorum"

Geçtiğimiz yıl da düzenlenen kampanyaya ciddi bir katılımın olduğunu belirten Vali Özdemir, "Bu yıl çok daha ciddi katılımın olacağına inanıyorum. Edirne'deki vatandaşlar vatanını, bayrağını, devletini seven, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkan, gerçekten değerli insanlar. Ben vatan sevgisinin ne olduğunu Edirne'de daha iyi anladım. Çünkü Edirne'de yaşayan insanlar özelikle vatandan anavatana göç eden ve geldikleri yerlerde bayrağını, dilini, dinini yaşayamayan insanlar. Onun için Anadolu'ya, Trakya'ya gelmişler. Onun için Edirneli insanlar bu değerlere sahip olduğu için şehit ailelerine ve onların emanetlerine sahip çıkıyor" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise geçtiğimiz yıl 80 kurbanın şehit ailelerinin evlerine ulaştığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların gönlündeki en büyük yeri şehit ailelerinin kapladığını vurguladı.



"120 aileye kurban kesmeyi hedefledik"

Dernek Başkanı Faruk Çiftçi de kurbanlık koç bedelinin 750 lira, kurbanlık dana hissesinin ise bin lira olduğunu söyledi. Bayramın birinci günü kent merkezinde ikinci günü ise ilçelerde dağıtımların gerçekleşeceğini anlatan Çiftçi, "Bu işin altından başarıyla kalkmak istiyoruz. Eti kokutmadan bu işi bitirmek istiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bize yardım eder. Bu yıl 120 aileye kurban kesmeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

(AC-MK-Y)



10.08.2017 12:33:30 TSI

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