YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Su kabağından lamba yapıyor

Su kabağından lamba yapıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Melike Kırmızı, tarlasında yetiştirdiği su kabaklarından lamba ve süs eşyası yaparak satıyor.

Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler Üretici Bayanlar Birliği'ne destek olmayı sürdürüyor. Ev hanımlarının yaptıkları giyim, süs eşyası ve yiyecekleri hem tanıttıkları, hemde satış yaptıkları stantlarda sergilenen ürünler Tavşanlı halkının da beğenisini topluyor.

Bu stantlarda evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek çocuklarıyla birlikte su kabağından taraftar lambası yapan Melike Kırmızı, çocukları Elif Ceren ve Emir Berk ile birlikte Belediye Başkanı Mustafa Güler'i ziyaret ederek Galatasaray motifleriyle süslü dekoratif ürünü hediye etti.

Başkan Mustafa Güler'e ev hanımlarının ekonomiye katkısı konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür eden Melike Kırmızı "Hobi olarak başladığım dekoratif ürün yapımında başkanımızın ve eşi Birsen hanımın büyük desteği sonucunda sipariş üzerine satış yapmaya başladım. Artık üretimimiz arttı, Tunçbilek'te bulunan tarlamızda su kabağı yetiştirmeye başladık. Çocuklarım ve eşimin de yardımıyla evimin bir odasını atölyeye çevirerek açılacak stantlara ürün yetiştirmenin telaşındayım. Başkanımız bir etkinlikte Galatasaraylı olduğunu söylemişti. Bende çocuklarımla beraber bu hediyeyi hazırlayarak kendisine ulaştırmış oldum" diye konuştu. (EFE)



10.08.2017 12:33:44 TSI

NNNN

