KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin gıda, tarım ve hayvancılık hedeflerinin belirlendiği 2018-2022 Strateji Belgesi Eylem Planı Çalıştayı'nın kapanış toplantısında konuştu. Toplantıda Başkan Çelik'e altı ayrı kurum tarafından üreticiye katkıları nedeniyle plaket verildi. Toplantıda, geleceğe dair hedeflerin ve planlamanın önemini vurgulayan Başkan Çelik, tarım ve hayvancılığa destek vermek için yapılan ve yapılacak olan projeleri anlattı. Başkan Çelik, yapılan her projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı'nın da katıldığı toplantıda tarım ve hayvancılık üzerine bir değerlendirme yaptı. Sözlerine planlamanın önemini vurgulayarak başlayan Başkan Çelik, "Geleceğe dair her bireyin olduğu gibi her kurumun ve her ülkenin hedefleri vardır. Bir düşünür der ki, 'Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.' Bu anlamda 2023 vizyonu çerçevesinde planlamaya önem verdik. Bu doğrultuda imar, ulaşım, kentsel dönüşüm konularında planlamalar yaptık. Tarım ve hayvancılık konusunda da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile çalıştık. Belirlenen hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için alınmış olan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Konuşmasında gıda, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri, sizin de bildiğiniz gibi ülkemizin ilçelerinden en fazla göç alan illerinin başında geliyor. Takdir edeceğiniz gibi İnsanları göçe zorlayan en önemli etken ekonomi. Bulundukları köy veya mahallelerde ekonomik zorluklar yaşayan insanlar çareyi kent merkezine göçte buluyorlar. Bu sorunu gidermek ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulunmak için çalışma yapalım dediğimizde önceliğimiz tarım ve hayvancılık olmalıydı. Biz de işe bununla başladık. Hayata geçirdiğimiz projelerden ilki tarıma ve hayvancılığı can suyu projemiz oldu. Bu kapsamda 2015 yılında çiftçilerimizin kullanımına sunulmak üzere 53 tarım makinesi aldık. Topraklarımızın veriminin artırılması ve çiftçilerimizin daha fazla ürün alması için gerekli olan bazı makineler var. Bunları maliyetleri yüksek olması nedeniyle hemşehrilerimiz alamıyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu gübre dağıtma makinesi, goble makinesi, taş toplama makinesi, selektör gibi araçları alarak Ziraat Odaları vasıtasıyla tüm çiftçilerimizin kullanımına sunduk. Tarım makinesi desteği projemizin ne denli başarılı olduğunu Kayserili çiftçilerimiz çok iyi biliyor. Tarıma desteğimiz tek ayaklı bir destek değildi. Tarım aracı desteğimiz Türkiye'de bir ilkti ve yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hayvancılığa da destek verdik. Kırsalda yaşayarak tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız üretiyorlar; ama üretilen ürünler geçimleri için yetersiz kalıyor. Ya üretim miktarı düşük oluyor, ya da ürettikleri ürünlerin bir bölümü ekonomiye dönüşmeden zayi oluyor. Tıpkı, hayvancılığın en önemli ürünü olan sütte olduğu gibi. İlçelerimiz ve bağlı mahallelerde yaşayan pek çok vatandaşımız az sayıdaki büyükbaş hayvanla rızıklarını temin için çalışıyorlar. Bu hayvanlardan süt üretiyorlar; ancak bu sütlerin büyük bölümü ekonomiye dönüşmüyor. Çünkü sütün sağımdan sonraki iki saat içinde soğutulması gerekiyor. İşte bu gerçeklerden hareketle 'Soğuk Süt Zinciri' adıyla Türkiye'de ilk olan yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje çerçevesinde geçen yıl süt üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu çiğ süt soğutma tanklarını Büyükşehir Belediyesi olarak aldık. 200'den fazla soğutma tankını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bu çalışmaların yanı sıra Özvatan ve Sarız ilçelerimizde arıcılık için floranın uygun olması nedeniyle bu bölgelerdeki üreticilerimize arı kovanları dağıttık. Bunun yanı sıra sadece ilimizin değil ülkemizin hayvancılığına önemli ölçüde katkı verecek iki projemiz için çalışmaları başlattık. Bunlardan ilki Felahiye'de yapacağımız Toplu Ahır Projesi. Projenin ihalesini yaptık ve önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Bu proje hem önceki hem de şimdiki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız tarafından çok beğenildi. Toplu Ahır Projesini pilot uygulama olarak görüyoruz. Başarılı olması halinde diğer illerimize de uygulayacağız. Başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. Tarıma yönelik ayrıca üç ayrı ilçemizde farklı projelerimize bu yıl başlıyoruz. Pınarbaşı ilçemizde Şeker Fabrikası ile birlikte yapacağımız Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Besi Çiftliği'nin yakında temelini atacağız. Tomarza ilçemize kabak çekirdeği kurutma tesisi, Yeşilhisar ilçemize ise ayçekirdeği kurutma tesisi yapacağız. Her üç projede üç ilçemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı verecek."

Hayvancılık alanında ülkemizin en önemli projelerinden olan 'Beydeğirmeni projesinden' de bahseden Başkan Mustafa Çelik, "Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi projemiz için alt ve üst yapı çalışmalarına başladık. Beydeğirmeni projemiz çok kapsamlı bir proje. Burada 80 bin baş hayvanın besisi yapılacak. Bu bölge ekonomik anlamda Kayseri'ye çok büyük değer katacak. OSB, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kadar Kayseri'ye kaynak yaratacak bir bölge olacak. Kayseri'yi besiciliğin merkezlerinden biri haline getireceğine inandığımız bir projeyi inşallah şehrimize kazandıracağız. Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yaptığımız tüm bu yatırım ve hizmetlerin dışında her ilçemizde ihtiyaç duyulan bölgelere basıncılı sulama suyu tesisleri, hayvanlar için içme suyu tesisleri yapıyoruz. Ayrıca yine Türkiye'de ilk olan Organik Bahçe projemizden de bahsetmek isterim. Tamamen doğal tamamen organik ve tamamen yerli üretimin yapıldığı Doğal Ürünler Bahçemiz ve Pazarımızın açılışını yaptık. Bu projeyle hem üretimde hem tüketimde doğal ürünlerin önemini vatandaşımızın gündemine getirdik. İnanıyorum ki, önümüzdeki günlerde organik üretim ve tüketim çok daha fazla önem kazanacak. Görüldüğü üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa destek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu desteğin sadece bu alanlarda üretici olan değil tüketen vatandaşlarımızın da yararına olduğunun bilincindeyiz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren tüm paydaşlarımıza da bu vesileyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye yönelik projeleri nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e altı ayrı plaket takdim edildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan Başkan Çelik'e 'Tohum Sandığı' takdim ederken, Kayseri Ziraat Odaları İl Temsilciliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği üreticiye verilen destekler nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

10.08.2017

