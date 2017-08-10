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Hanımelinden moda evine bir başarı hikayesi



(Fotoğraflı)



Dursun Ekrem Er

TOKAT (İHA) - Tokat'ta çocukluk hayaline devletin verdiği destekle ulaşan genç kadının işyerinin açılışı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından dualarla gerçekleştirildi.

Tokat'ta çocukluğundan beri modanın içinde olmak ve kıyafet tasarlamak isteyen Didem Demirci, bu hayaline devletin girişimci kadınlara verdiği kurslar ve hibe destekleriyle gerçekleştirmişti. Genç kadının işyerinin açılışı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat tarafından gerçekleştirildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan 31 yaşındaki Didem Demirci'nin çocukluk hayaline ulaşmak için yıllardır verdiği çaba, Tokat Belediyesi Behsat Hanımeli Kültür Merkezi ve Halk Eğitimde gördüğü kurslar, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında katıldığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve sonrasında KOSGEB'den aldığı hibe ile gerçekleşti. Didem Demirci açılış öncesinde yaptığı konuşmada, devletin ve yerel yönetimlerin kadınların lehine yaptığı çalışmalar ve sonrasında alınan hibe ile hayalinin gerçekleştirdiğini söyledi. Demirci: "Sanki sihirli bir değnek ile gerçekleşti her şey. Tokat Belediyemize, Behsat Hanımeli Kültür Merkezimize, Tokat TSO'ya, İŞKUR'a ve KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Bu kurumların her birinin verdiği hizmetlerle, onların sihirli dokunuşlarıyla hayalim gerçek oldu. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, günümüzde kadınların da iş hayatında kendini göstermesiyle istihdama sağladıkları katkının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu: "Tokat Belediyesi olarak açmış olduğumuz Hanımeli Merkezimizde Tokatlı kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi ve istedikleri mesleği icra etmelerine yönelik çalışmalar düzenliyoruz. Bu çalışmaların sonucunu da kursiyerlerimizin açtıkları işyerleriyle görüyoruz. Ben kendisini tebrik ediyor, işyerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat ise devletin, yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin verdiği desteklerle açılan bu tür işletmelerin, işyeri açmayı hayal eden bir çok girişimciye umut olduğunu söyledi. Başkan Arat; "Didem kardeşimizin işyerinin kendileri için bereketli, memleketimiz ve ülkemiz için hayırlar getiren bir yer olmasını diliyorum. Azminden dolayı kendisini kutluyor, bol kazançlı günler diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında işyerini gezen Başkan Eroğlu ve Başkan Arat, Demirci'nin katıldığı kursların bitirme belgelerini kendisine takdim etti.

(DEE-



10.08.2017 12:36:03 TSI

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