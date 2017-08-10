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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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10 Ağustos 2017 Perşembe, 12:34
İkinci el araba fiyatına dana
-900 kiloluk 'Tosun', 15 bin liradan alıcısını bekliyor
-Kurban satıcı Sami Diyar,
-"Özel beslediğimiz danamızdan 450 kilo kemikli et çıkar"

(Fotoğraflı)

İbrahim Sünetçi
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyük ve küçükbaş hayvan satışları başladı. 900 kiloluk 'Tosun' adlı danayı ilgi büyük olurken, bu dana ikinci el araba fiyatına satılacak.
Bilecik merkeze bağlı Başköy'de büyük hayvan satıcılığı yapan Sami Diyar, 900 kilo ağırlığında 'Tosun' adını koyduğu danaya ilgi büyük oldu. 'Tosun'un sahibi Sami Diyar, yaklaşık 30 tane büyükbaş hayvanı olduğunu anlatarak, "Bu hayvanların içinde bir tanesi 900 kilo ile göze çarpan adını 'Tosun' koyduğum bu hayvan oldu. Bunda kampanya yaptık. Bu hayvanı alan hem kesimde birinci sıraya girecek, hem de normal satış fiyatından aşağı satacağım. İlk sırada kesime girecek bu hayvana talep çok, ama kilosunun ağırlığından dolayı vatandaşlar tercih etmiyor. Kilosu daha az büyükbaş hayvanlara daha fazla talep oluyor.
"Kesildikten sonra 450 kilo kemikli et çıkar"
Danayı satın alacak ortaklar veya tek kişinin birinci öncelikle ilk olarak bu hayvanın kesileceğini anlatan Diyar, "Bu hayvanı kestiğimizde aşağı yukarı 450 kilo kemikli et çıkar. Bu da kilosu 34 TL'den 14-15 bin civarında bir fiyat çıkar. Ben senelerce hayvancılık yapıyorum, ama böyle iri bir hayvan buralarda fazla denk gelmez" dedi.
(CKT-Y)

10.08.2017 12:37:12 TSI
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