YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yunusemre'nin 16 mahallesine sağlıklı altyapı

Yunusemre'nin 16 mahallesine sağlıklı altyapı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğünün, '154 Mahalle Projesi' kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı 16 mahallenin altyapısını baştan aşağıya yenileyeceği öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı altyapılar inşa etmek için '101 Mahalle Projesi' sonrasında '154 Mahalle Projesi'ne de başladı. Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı 16 mahallede projelendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Maldan, Karakoca, Karaveliler, Küçükbelen, Koruköy, Türkmen, Otmanlar, Uzunlar, Turgutalp, Gökçeler, Sarınasuhlar, Sarma, Yenice, Karahüseyinli, Kocakoru ve Yukarıemlakdere mahallelerinin projelerinin hazırlanmasının ardından Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihaleleri gerçekleştirilerek kanalizasyon ve içme suyu şebekeleri yapılacak.



"Uzun yıllar hasretle beklediğimiz hizmete kavuşuyoruz"

Uzun yıllardır hasretle beklenilen çalışmaya MASKİ sayesinde kavuşacaklarını belirten Koruköy Mahalle Muhtarı Arif Varol, "Şuan mahallemizde altyapı yok. Yıllardır hasretle beklediğimiz çalışma bu sene içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü sayesinde gerçekleşecek. Mahallemize bu hizmeti sağlayacak olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a, daire başkanlarımıza, müdürlerimize ve çalışanlarına mahalle halkım adına teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir çalışma olacak mahallemiz adına" dedi.

Altyapı hatlarının olmamasından dolayı çok sıkıntılar çektiklerini belirten Karahüseyinli Mahalle Muhtarı Bayram İşlek, bu sıkıntıların MASKİ ile ortadan kalkacağını belirtti. İşlek, "Mahallemizde altyapı yok. Çöp ve pislik hep dışarıda. İnşallah mahallemizde başlayacak altyapı çalışmaları ile bu sorunumuz çözülecek. Sorunumuz çözüldükten sonra daha da memnun kalacağız. Hatta bu millet kimin ne yaptığını daha iyi görür. Mahallemizde çalışmaların başlayacağı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Altyapı ile ilgili sadece bir defa talepte bulunduklarını ve çalışmaların başlayacağı müjdesini aldıklarını belirten Kocakoru Mahalle Muhtarı Sabahattin Akgün, "Büyükşehir Belediyesi'nden ne istediysek yapıldı. Bir sefer talepte bulunduk ve isteklerimiz yerine geldi. Yolumuz bile bir defa söylemekle genişletildi. Altyapımız eksik, içme suyu şebeke borularımız eski dedik ve hemen çalışma başlattılar. Bu hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi.

(SC-Y)



10.08.2017 12:40:06 TSI

NNNN

