Kütahya Türkmen Dağında 'trüf mantarı' bulundu



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Trüf Ormanı Eylem Planı çerçevesinde Simav'dan sonra Türkmen Dağı'nda siyah elmas olarak adlandırılan Trüf Mantarı bulunduğu açıklandı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 Mart 2017 tarihinde Simav ilçesi Akdağ Beldesi Depo mevkii ve Yeniköy Köyü Kapucuk Deresi mevkiilerinde toplam 20 dönüm alanda Yapay Trüf Ormanı tesis edilmiştir. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ilk defa 11-13 Temmuz 2016 tarihlerinde Simav Kayaışık köyünde tesbit edilen doğal trüf alanları 2017 yılı programı dahilinde; 4-6 Temmuz 2017 tarihleri arasında Türkmen dağı, Sabuncu pınar, Ilıca, Sofça, Akpınar, Dereköy, Demirciören, Göynükören, Gelinkaya, Seydiköy Köylerinde Kumarı ve Aydoğdu Mahallelerinde yapılan arazi çalışmalarında zengin trüf yetişme alanları tespit edilmiştir. Tespit edilen alanlar envanter kayıtlarına Doğal Trüf ormanı olarak tecil edilmiş, yapılan arama-envanter çalışmaları neticesinde Türkmen dağının toprak yapısı itibariyle oldukça zengin kaynaklara sahip olduğu görülmüştür" denildi.



"Trüf mantarı nedir?"



Trüf mantarı hakkında açıklamalarda da bulunan Orman Bölge Müdürlüğü,"Trüf; tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri hep ayrıcalıklı olan bir mantardır. Yüksek yapılı ağaçların köküne bağlı simbiyotik (ortak yaşam) olarak hayatını sürdürmektedir. Dünyada doğal orman alanlarından toplanan trüf miktarı her geçen gün azalmasına karşılık talebin her geçen gün artmasından dolayı fiyatlarda oldukça yükselmektedir. Bundan dolayı kültür çalışmalarında son yirmi yılda çok büyük gelişme sağlanmıştır. Trüf mantarlarının, ormanlık alanlardan aşırı, denetimsiz ve bilinçsiz olarak toplanması, yetişme muhitlerinin her geçen gün daralması, iklim değişiklikleri ve çevre kirliliği gibi etkenlerden dolayı sürdürülebilir bir şekilde faydalanılmasını zorlaştırmaktadır. Ülkemizin biyolojik zenginliklerinden olan ve dünyada "siyah elmas" olarak adlandırılan trüf mantarlarının değeri her geçen gün artmaktadır. Trüf mantarı dünyada İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişmektedir. Orman Genel Müdürlüğü Trüf Ormanı Eylem Planıyla; ülkemizin sahip olduğu doğal trüf mantarı türleri tespit edilecek, doğal ve yapay Trüf ormanları oluşturulacak ve trüf mantarı konusunda vatandaşlarımız bilinçlendirilecektir. Bu çalışma kırsal alanda yeni istihdam alanları oluşturarak orman köylüsünün gelir seviyesini yükselteceği gibi mevcut ormanların korunması ve özel ağaçlandırmanın artmasına da katkı sağlayacaktır. Trüf mantarları içerdikleri protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak yüzde 53-76 su, yüzde 9 protein, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 8 mineral içermektedir. Yüksek besin değerine sahip olmakla birlikte trüf türleri diğer mantarlardan üstün kılan şüphesiz sahip oldukları "dimetilsülfit" kaynaklı çok özel aromatik bileşiklerdir. Sahip oldukları bu eşsiz aromatik özellikten dolayı birçok gurmenin ilgisini çekmekte ve mutfaklarda müstesna bir yer edinmektedirler" ifadelerine yer verdi.(EFE)



10.08.2017 12:43:29 TSI

